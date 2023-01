Caz șocant de malpraxis, la Spitalul Municipal Mangalia. Un tânăr de 25 de ani a murit în condiții suspecte Spitalul Județean din Mangalia se confrunta cu un caz de malpraxis șocant. Un tanar de 25 de ani a murit in condiții suspecte. Familia victmei susține ca medicul care trebuia sa il opereze a amanat intervenția chirugicala, pe motiv ca nu are timp. In prima instanța, tanarul de 25 de ani s-a prezentat la camera de garda a Spitalui Județean din Mangalia acuzand stari de rau. A primit diagnosticul de enterocolita insoțit de o rețeta și a fost trimis acasa. Pentru ca se simțea in continuare foarte rau, el s-a intors la unitatea spitaliceasca, in cursului aceleași zile, unde medicii i-au schimbat diagnosticul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

