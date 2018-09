Calau si victima, deopotriva. E soarta unei tinere de 21 de ani din Iasi care in aceeasi zi a fost declarata atat victima a traficului de carne vie, cat si proxeneta. Catalina Mihaela C., a fost mai intai folosita de proxenetii care profitau de naivitatea copilelor institutionalizate in Centrul de Plasament „Ion Holban". Ulterior, ea a devenit ajutor pentru „pesti", racoland, in aceeasi maniera in care fusese si ea rac (...)