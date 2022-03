Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni sumbre despre viitorii pensionari ai Romaniei, sau „Decreței” așa cum mai sunt numiți cei nascuți intre 1967-1990. Dragoș Damian, CEO al companiei Terapia Cluj, este de parere ca in cele din urma, guvernanții vor crește varsta de pensionare la 70 de ani pentru ca bugetul de stat nu va mai…

- Aurelia Mihalcea din satul Mirești, raionul Hincești, crește de una singura cinci copii cu varsta cuprinsa intre 5 și 21 ani. Anul trecut familia a fost franta de durerea provocata de decesul tatalui, la varsta de doar 45 de ani. Acum Aurelia cu greu face fața problemelor zilnic.

- Anul trecut speranța de viața a scazut cu 1,4 ani, conform Eurostat, scrie pe Facebook Stefan Radu Oprea, purtator de cuvant al PSD, care argumenteaza de ce nu poate crește varsta de pensionare in Romania.

- In curand Nicolae Ciuca, in calitate de premier, va merge in fața parlamentului pentru a-și asuma raspunderea pe un nou pachet de masuri sociale. Toate aceste masuri au fost discutate și analizate in cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat astazi…

- „Asta ar creste sansele sa candidez” a declarat presedintele Statelor Unite Joe Biden, intrebat despre posibilitatea de a se confrunta din nou pentru un nou mandat cu Donald Trump, la alegerile prezidențiale programate in 2024, informeaza AFP, citata de Agerpres . In varsta de 79 de ani, Joe Biden a…

- Inca doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate vineri in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 ani, din județul Constanța, cu istoric de calatorie in Africa de Sud. Aceasta este vaccinata cu schema completa, se afla…

- Parlamentul a adoptat, in ședința plenara de astazi, modificarile la Legea privind sistemul public de pensii, in cea de-a doua lectura. Proiectul prevede dreptul de a beneficia de pensie anticipata pentru stagiu lung, pentru persoanele care au stagiul contributiv de cotizare mai mare, cu cinci…