- Un barbat din Olt a fost reținut și ulterior arestat pentru ca a incendiat casa in care locuia mama sa. Totul ar fi pornit de la o cearta pe avere, iar barbatul, suparat ca nu-i revine lui imobilul, ar fi ales sa-l distruga

- Un barbat de 33 de ani din Bistrița-Nasaud s-a ales cu dosar penal, dupa ce a luat 4.600 de lei uitați de un alt client in bancomat. Cand și-a dat seama ca a plecat fara bani, pagubitul s-a intors la ATM și dat alerta, scrie News.ro. Individul a fost prins in scurt timp, iar suma a fost recuperata integral.

- Un barbat in varsta de 69 de ani din Arad a fost descoperit spanzurat in podul casei fiicei lui. Potrivit apropiaților, barbatul ar fi plecat la plimbare cu bicicleta cu o zi inainte și nu s-ar mai fi intors acasa de atunci.

- Un minor din Gorj este cautat de familie, dupa ce a disparut de acasa. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați luni de o femeie de 50 de ani, din localitate, despre faptul ca fiul sau minor, de 13 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Din primele cercetari efectuate…

- Un accident mortal a avut loc marți dimineața pe DN 64, in județul Valcea. Un barbat de 45 de ani a murit, dupa ce mașina in care se afla a parasit șoseaua și s-a rasturnat.Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc in localitatea Ionești, marți dimineața, in jurul orei 5.00. Din verificarile…

- O crima șocanta a ingrozit o comunitate din Olt. Un barbat a fost decapitat de prietenul de bautura, iar capul i-a ajuns intr-o toaleta. Oamenii legii fac cercetari in acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru omor. Cei doi petreceau mult timp impreuna. Criminalul il gazduia adesea pe barbatul…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost gasit mort, miercuri, in spatele unui magazin din comuna Slatioara, județul Olt, iar pe corp prezenta urme de violența. Polițiștii au identificat la scurt timp un individ in varsta de 70 de ani, banuit de crima.

- Politistii si procurorii din Mures au anunțat, marti, arestarea preventiva a unui barbat de 46 de ani din judetul Cluj-Napoca, suspectat de omor calificat, talharie si distrugere. Ar fi intrat in casa unei femei si, pentru ca aceasta l-a surprins, a sufocat-o. Ulterior, i-a incendiat locuinta, cadavrul…