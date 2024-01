Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a intamplat in Salaj, totul a izbucnind dupa o cearta monstru. Victima a cazut de la etajul 3 al blocului, iar impactul cu solul a fost fatal.La sosirea polițiștilor, barbatul inca se afla la locul nenorocirii. Vecinii sunt ingroziți de cele intamplate și spun ca au auzit mai multe țipete…

- O femeie geloasa și-a stropit soțul cu alcool și i-a dat foc. Barbatul a suferit arsuri pe 92 la suta din corp și a murit in spital, dupa cateva zile de suferința. Cei doi erau impreuna de 30 de ani. Tragedia a fost suprinsa de camera de luat vederi din magazinul pe care cuplul il avea intr-o piața…

- Incident șocant in Maramureș! O femeie a avut parte de un sfarșit tragic. Aceasta s-a stins din viața in stație, in timp ce aștepta autobuzul. Familia ei este devastata, iar medicii nu au mai putut sa ii salveze viața. Femeia a fost declarata decedata.

- O femeie de 25 de ani a murit, iar sotul acesteia si cei doi copii au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat vineri dimineața, intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț, anunța IPJ Neamț, citat de site-ul local Știri Neamț.Accidentul s-a produs in jurul…

- O femeie care tocmai nascuse a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul trei al spitalului. O femeie de 34 de ani, care era internata la Spitalul Municipal Medgidia pentru ca nascuse, a murit dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, s-ar fi aruncat de la etajul trei al unitatii medicale. Inspectoratul…

