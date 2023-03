Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanta Sibiu a fost anuntat, marti dimineata, ca o fetita de cinci saptamani a fost gasita abandonata pe marginea drumului in apropiere de localitatea Boarta.Politistii, chemati si ei, au transportat-o pe fetita la Postul de Politie din Axente Sever, unde ambulanta trimisa de la Medias…

- In cadrul ultimei ședințe de analiza a Autoritații de Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) a fost expusa problema siguranței școlare. Datele prezentate oficialilor ATOP scot in evidența faptul ca, la acest moment, polițiștii fac cercetari in 50 de anchete ce au ca obiect «fapte de violența». Unele dintre…

- Trei minore internate intr-un centru de plasament din Craiova sunt cautate de politisti dupa ce au plecat din Spitalul de Neuropsihiatrie Pediatrica, unde erau insotite pentru un control medical si nu au mai revenit in centrul de plasament apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Un copil in varsta de nici doi ani de zile a fost abandonat in cladirea dezafectata a unei foste fabrici din Iasi. Acesta a fost lasat intr-un adapost improvizat si a fost gasit de catre politistii ieseni in urma unui apel telefonic. In seara de 23 ianuarie, politistii locali din Iasi au fost anuntati…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Politistii din București au efectuat, duminica, 88 de percheziții intr-un complex comercial din Sectorul 4 pe linia combaterii comercializarii de produse falsificate. In urma verificarilor aceștia au descoperit produse contrafacute ascunse intr-un un perete fals. Verificari au avut loc și la depozitele…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, aflat in stare de ebrietate, și-a dat foc pe o strada din Centrul Vechi al Bucureștiului. Omul a fost preluat de echipajele de salvatori și dus la spital pentru a primi ajutor. La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție…