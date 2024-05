Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania – filiala Constanta, este acuzat de delapidare. El nu ar fi putut prezenta documente justificative pentru suma de 350.000 de lei, bani proveniti din cotizatii. „La data de 24 mai a.c., politisti Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- La data de 24 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare, la locuintele unei persoane fizice si sediul sucursalei…

- Fostul presedinte al Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania, filiala Constanta, este acuzat de delapidare. El nu ar fi putut prezenta documente justificative pentru suma de 350.000 de lei, bani proveniti din cotizatii.

- La data de 17 mai 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, au desfașurat o ampla acțiune pentru documentarea și probarea activitaților…

- La data de 29 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul Constanta, la locuinta unui barbat,…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Final de ancheta in cazul unui barbat din Constanta suspectat de inselaciune si uzurparea de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, miercuri de dimineața, in comunele Baleni, Bucșani, I.L. Caragiale și Petrești. De asemenea,…

- Percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de obținerea ilegala de fonduri, fals in inscrisuri sub semnatura privata, abuz in serviciu, inșelaciune și fals intelectual. In aceasta dimineața, 6 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…