- O inmormantare cu totul neobișnuita a avut loc in satul Epureni, comuna Duda-Epureni, Vaslui. Satenii au sapat groapa pentru cel decedat, lumea s-a adunat la biserica, dar in final mortul nu a mai fost adus.

- Inmormantarea fara mort a avut loc, in premiera, in Vaslui. Un barbat decedat nu a mai fost adus la propria inmormantare, din rațiuni care țin de proceduri, deși autoritațile nu comunicasera existența vreunui impediment. Slujba și praznicul au continuat fara mort, pentru ca se stransese tot satul.Inmormantarea…

- Apelul la urgențe a fost dat de catre apropiați, abia dupa patru zile de la disparitie. Familia știa ca barbatul ramane la stana și ca semnalul la telefon este slab in acea zona.Trupul ciobanului a fost descoperit intr-o rapa. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru necropsie. „Actiune…

- Doi directori de spital, un regizor și alți trei oameni de afaceri sunt blocați de aproximativ doua saptamani in Turcia, suspectați de omor, in cazul medicului Sorin Lucian Puia de la Maternitatea Giulesti. Doctorul, in varsta de 76 de ani, a murit acolo pe 30 septembrie, pe iahtul pe care se aflau…

- Corpul unui barbat decedat la 47 de ani, așezat in sicriu, a fost ridicat de experții de la Medicina Legala din casa sa din județul Vaslui pentru a i se face o autopsie. Procurorii au suspiciuni ca barbatul nu a murit de ciroza, ci in urma sugrumarii, transmite publicația locala Vremea Noua.

- Cadavrul unui barbat cu cetatenie ucraineana a fost gasit, luni dimineata, in apele raului Tisa, la opt metri de malul romanesc. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru necropsie. Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Maramures, autoritatile au fost sesizate prin…

- O femeie din Dranceni, Vaslui, a cerut ordin de protecție la Judecatoria Huși impotriva soțului ei violent și decizia instanței e una care nu se știe daca o va feri de barbat, scrie cotidianul local Vremea Noua . Cum agresorul nu avea unde sa locuiasca in afara caminului conjugal, judecatorii au gasit…