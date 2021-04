Caz de falsificare de monede, în atenția polițiștilor mureșeni Polițiști ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetulului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in aplicare miercuri, 28 aprilie, 8 mandate de perchezitie domiciliara in județul Timiș, la domiciliile unor persoane banuite de falsificare de monede straine, punerea in circulatie de valori straine falsificate și … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

