Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 13 februarie, o avertizare cod galben de vant puternic, fiind vizate 20 de judete. Avertizarea va intra in vigoare marti dimineata si este valabila pana miercuri. Incepand de marți, 14 februarie, ora 08:00, și pana miercuri, 15 februarie, ora 02:00,…

- Premiera in industria lactatelor din Romania: cea mai mare fabrica din Republica Moldova a preluat producatorul sucevean de lactate și inghețata, Bucovina SA. In urma tranzacției, Incomlac SA deține un pachet de 61,2% din acțiunile societații sucevene, restul aparținand altor acționari. Pentru zilele…

- Se pare ca femeia de 32 de ani s-ar fi prezentat la unitatea de invațamant și i-ar fi reproșat cadrului didactic ca ii neglijeaza fiica la orele de curs, susținand, de asemenea, ca uneori aceasta are un comportament agresiv fața de copila. Lucrurile au degenerat insa, astfel ca femeia a ajuns sa o loveasca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere sau conditii meteorologice care sa impuna restrictii de trafic pe autostrazi sau drumurile nationale. Se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate sub 200 de metri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de polei, valabila pana vineri dimineata in zone din zece judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 10.00 - 13 ianuarie, ora 6.00, in Moldova si in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitatii…

- Astazi, 23.11.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, au pus in aplicare 123 mandate de…

- Polițiștii din București și procurorii DIICOT efectueaza, miercuri, mai multe percheziții in București și alte 19 județe din țara intr-un dosar sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și santaj. Principalul domeniu de activitate era cel al jocurilor de…