Cauze dese ale palpitațiilor cardiace. 5 dintre cele mai întâlnite Palpitațiile inimii sunt o schimbare de scurta durata a ritmului inimii tale. Inima noastra pompeaza mereu pentru a mișca sangele prin corpurile noastre, dar de obicei nu il simțim. Așadar, atunci cand observi brusc ca inima iți bate, poate fi surprinzator.Daca aveți palpitații ale inimii, se poate simți ca:• O bataie in plus.• Flip-flopping.• Falfaind.• Pierde o bataie.• Lovire.Bataile ratate in camerele superioare ale inimii sunt numite complexe ventriculare atriale (AVC). Cand provin din camerele inferioare ale inimii tale, se numesc complexe ventriculare premature (PVC). Palpitațiile foarte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Azi iți spulberam insa o parte din indoieli, deslușindu-ți cum vei fi peste 10 ani, in funcție de semnul tau astrologic!BERBEC Nu te vei schimba prea mult in 10 ani, ceea ce nu inseamna ca viața ta nu va evolua! Vei invața sa iți mai cenzurezi puțin caracterul impulsiv, dar iți vei pastra focul din…

- Daca pentru unii nativi se anunța noroc in primle luni ale anului 2023, alți nativi se pare ca vor pași cu stangul in Noul An. O zodie din horoscop va avea parte de o luna ianuarie plina de ghinion. Așadar, ei iși vor pierde locul de munca in prima luna a anului și vor intampina probleme chiar și in…

- Emoții reale, conflict interior, miraj. Toate acestea sunt sugerate in cea mai noua piesa a artistei Ciska – “Rau ma doare inima”. Cel mai nou single vine insoțit de un videoclip al carui scenariu este scris de unul dintre autorii piesei, Liviu Tanasoiu. Povestea aduce in prim-plan o iubire neimplinita,…

- Pentru ca ne-au tot intrebat unii sau altii care ar fi secretul mentinerii la varful politichiei locale de la partidoiul iesean a junelui dipotat Mc Covei, aparut de nicaieri si indreptandu-se se pare tot inspre aceleasi zari promitatoare, am zis ca, neavand inca chestiuni palpabile si pline de macra,…

- Ce il asteapta pe Putin in cazul in care Rusia va pierde razboiul, potrivit unui fost agent al CIA. Robert Baer este cunoscut ca omul care a distrus o rețea KGB din interiorul ei. Așadar, situatia e clara pentru liderul de la Kremlin in cazul unui eșec. Cum ar putea sfarși Vladimir Putin daca pierde…

- Emoții uriașe pentru pasagerii unui avion din SUA. Aeronava Boeing 747 cu destinația Charleston, la bordul careia se aflau zeci de pasageri și-a pierdut o roata imediat dupa decolarea de pe un aeroport din Italia.

- Adrenalina la cote maxime! Cu ATV-ul pe versanții Hudinului! O aventura adevarata trebuie descrisa doar dupa ce trece puțin timp! Motivul este intuibil. Amintirile trebuie sa se fixeze, iar adrenalina sa nu mai aiba efect. Așadar, zilele trecute, parinții mei au fost intr-o expediție pe munte cu scopul…