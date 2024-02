Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, in medie, 220 de locuri de munca au fost disponibile in județul Dambovița, cele mai multe vizand persoanele calificate in diverse meserii. Vorbim despre posturile anunțate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, instituție care publica zilnic job-urile cautate in județul…

- Potrivit informarii AJOFM Dambovița, persoanele interesate sa se angajeze au la dispoziție in aceasta saptamana 230 de locuri de munca, din care, 197 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Din aceasta categorie, antreprenoriii cauta sa angajeze bucatar, ambalator manual, agent curațenie,…

- AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 6 februarie 2024, pe raza Municipiului SEBEȘ. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- AJOFM Dambovița informeaza persoanele interesate sa se angajeze, ca astazi au la dispoziție 230 de locuri de munca disponibile, din care, 197 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: – bucatar, ambalator manual, agent curațenie, brutar, confecționer articole textile, conducator auto,…

- AJOFM Dambovița informeaza persoanele interesate sa se angajeze, ca astazi au la dispoziție 242 de locuri de munca disponibile, din care, 203 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: – confecționer articole textile, brutar, lucrator comercial, conducator auto, bucatar, agent securitate,…

- In vederea creșterii gradului de ocupare a forței de munca in randul șomerilor, AJOFM Dambovița prognozeaza deschiderea in luna ianuarie a numai puțin de 7 cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: – montator instalații solare,…

- AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 27 decembrie 2023, pe raza comunei HOPARTA. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- In baza de date a AJOFM Dambovi a sunt inregistrate astazi 447 de locuri de munca, dințre care, 382 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: – agent securitate, brutar, acoperitor – invelitor țigla și tabla, confecționer articole textile, controlor calitate, electrician intreținere – reparații,…