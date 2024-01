Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Constanța, dupa ce doi pescari au disparut noaptea trecuta in timp ce se aflau cu barca pe lacul Siutghiol. Cautarile continua și luni dimineața. Cele doua persoane sunt cautate de pompieri si de scafandri. Pana in prezent au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. Purtatorul…

- Doua persoane care ar fi disparut in lacul Siutghiol sunt cautate de scafandri, in zona indicata de martori fiind gasite o barca si mai multe plase de pescuit, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU „Dobrogea”, Ana Maria Stoica,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privrire la un accident rutier intre doua autoturisme, patru persoane implicate din care o persoana are nevoie de ingrijiri medicale.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constnata au fost solicitati in cursul noptii, in jurul orei 4.30 sa intervina la un incendiu ce a cuprins o casa situata pe strada Cuza Voda colt cu bulevardul Ferdinand din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea…

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost primite in judetul Constanta, in ultimele ore, in urma vantului puternic si a ploii. Pompierii au indepartat, pana duminica dimineata, aproape 100 de copaci cazuti si zece stalpi de electricitate, iar 25 de masini au fost avariate. O avertizare Cod portocaliu de vant…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solciitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum pe casa scarii in Constanta, pe Aleea Murelor 11, sc. 1.La fata locului intervine Detasamnetul…

- Pompierii constanteni au avut 13 interventii duminica, in urma codului galben de vant si au indepartat noua copaci cazuti, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana Maria Stoica, a declarat ca duminica, pana la ora 16.00, pompierii au intervenit…