Stiri pe aceeasi tema

- Protestul pornit saptamana precedenta in sectorul Finanțelor, la sediile din intreaga țara ale ANAF, s-a reaprins joi. Personalul din mai multe sedii centrale județene din Finanțe din toata țara, inclusiv la Timișoara, au oprit lucrul. Daca la precedentele proteste acestea au durat scurt timp, lucrul…

- Prognozata reforma anunțata de guvern, deși una deocamdata doar la nivel de zvonuri, aduce in strada o noua categorie de bugetari. Miercuri, in fața sediului din centrul Timișoarei au ieșit angajații Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala. Mai mulți angajați ai Agenției amintite au ieșit…

- Pornit joi la nivel național, protestul angajaților din Finanțe a prins vineri și la Timișoara. Daca joi la sediul Direcției Regionale de Finanțe Publice s-au adunat doar un numar scazut de funcționari, vineri la parterul sediului din Timișoara numarul protestatarilor a sporit semnificativ. De asemenea,…

- „Programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati”, derulat prin Administrația Fondului de Mediu, va…

- Prestație formidabila a echipei de volei masculin a Universitații de Vest. Timișorenii au caștigat duminica noaptea finala Campionatului European Universitar disputat in Portugalia, dupa o finala cu o formație din Germania pe care au dominat-o cap-coada. Banațenii au caștigat prestigiosul trofeu european…

- Cladirea cu cele mai dorite apartamente din Timisoara, ISHO Riverside U2, este finalizata! 116 apartamente premium si luxury sunt in curs de livrare catre cumparatori si un numar limitat de unitati sunt inca disponibile. Situate pe malul Begai, la cateva minute de Piata Unirii din Timisoara, apartamentele…

- In perioada 7-9 iulie, Clubul Alpin Roman a organizat o acțiune ampla de igienizare a lacului Tarnița alaturi de circa 150 de voluntari, inclusiv din zona Turzii. Aceștia au reușit sa adune 2600 de saci de deșeuri atat de pe uscat, cat și de pe apa, cu caiace, canoe sau cu barca. De asemenea, pe [...]…

- Un numar de 125 de strazi din Timișoara vor beneficia in urmatoarele trei luni de beneficiile unei campanii de stropire a strazilor. Avand in vedere temperaturile in creștere, in lunile iunie – iulie – august, cinci echipe de la salubrizare asigura stropirea strazilor, pentru a reduce disconfortul termic.…