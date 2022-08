Caua şi politicaua Jivina fantastica caua/ e ruda cu bau-baua/ si politicaua:/ sperie copiii: ai!/ fac pipi in pat: vai!/ Si vrabia-i pui,/ dar dracul stie de cand ii,/ zice o zicala/ nationala./ Si Gigi Becali se da maret,/ ca-i baci pana la adanci batraneti,/ dar el e un badaran istet,/ ca-i prostan/ ca si mai an./ Asa a fost, asa a ramas, baieti./ Dar eu vorbesc la pereti./ Si promite, promite,/ dar el, zau, minte si minte./ Asa si pe Iliescu il faceau democrat,/ dar el era un comunist retrograd/ ca o rubla stearsa/, o imensa farsa./ Ranjea fasolea/ Impaciuitorist colea/ cu Voican alaturea./ Un ticalos sadea./… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

