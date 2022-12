Stiri pe aceeasi tema

Pomul de Craciun din orașul ucrainean Nikolaiev a fost realizat de voluntari din plase de camuflaj.

- In aceasta perioada foarte multe persoane se intreaba cand se impodobește bradul de Craciun potrivit tradiției. Craciunul are numeroase tradiții, dintre care poate niciuna nu este mai populara decat impodobitul bradului. Natural sau artificial, bradul de Craciun este sinonim cu sarbatoarea. Pomul de…

- Activitatea de vaccinare impotriva Covid-19 a fost reluata in județul Salaj, iar la Spitalul Orașenesc din Jibou a fost amenajat inclusiv un centru de vaccinare, potrivit datelor puse la dispoziție de oficialii Direcției de Sanatate Publica Salaj. Din fericire, boala nu mai cauzeaza probleme grave in…

- „Mergeți in piețe și luați produsele de la producatorii noștri”, indeamna Petre Daea.Intrebat de unde iși cumpara porcul de Craciun, Daea a spus: „De la acel coleg, prieten am luat in fiecare an, așa incat sa sarbatoresc și eu Craciunul. Iau un porc in jur de 100 de kg, ca acolo e greutatea de sacrificare.…

- Un pom de Craciun va fi instalat in capitala ucraineana Kiev, a anuntat primarul Vitaly Klitschko. Bradul va avea o inaltime de 12 metri si va fi „decorat cu lumini care economisesc energia". Sistemul va fi alimentat de un generator, transmite mediafax.ro. In apropierea generatorului va fi instalat…

- Ca in fiecare an calendaristic, zilele de Craciun și Revelion niciodata nu sunt zile fixe. Uneori a picat lunea, alteori duminica. Anul acesta cele doua zile importante din luna decembrie pica in doua zile diferite. Craciunul va pica intr-o duminica, iar Anul Nou va fi sambata, asta insemnand ca 1 ianuarie…

- Consiliul Județean Suceava promoveaza ediția de anul acesta a programului „Craciun in Bucovina" dintr-o perspectiva noua, in sensul in care turiștii sunt invitați sa petreaca sarbatorile de iarna ca in familie la pensiunile și hotelurile din județ. Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai ...

- Referitor la situția aparuta la Ministerul Apararii dupa demisia la inceputul acestei saptamani a lui Vasile Dincu, Bobby Paunescu a spus: "Sigur, este primul-ministru, care este capabil sa țina Ministerul Apararii in interimat. Eu aș merge pe aceeași soluție și in continuare. Nu cred ca este cineva…