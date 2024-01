Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi e din nou insarcinata, dupa ce și-a pierdut mama Laura Cosoi urmeaza sa devina pentru a patra oara mama. Vestea a fost data pe Facebook și Instagram, unde actrița a postat o fotografie cu burtica de gravida. S-a intamplat chiar ieri, 2 ianuarie, in ziua in care Laura a implinit 42 de ani.…

- Catrinel Menghia, in varsta de 38 de ani, este insarcinata pentru a doua oara. Vestea cea mare a fost data chiar pe rețelele de socializare, dupa ce a pozat cu burtica de gravida la vedere.Celebrul model se pregatește sa devina mama pentru a doua oara. Catrinel Menghia a anunțat pe rețelele de socializare…

- La mai bine de o luna de cand informația a fost lansata „pe piața” de jurnalistul Victor Ciutacu, soția liderului AUR confirma: George Simion urmeaza sa devina tata. Intr-o postare pe Instagram, Ilinca Simion, soția președintelui AUR, raspunde la o intrebare adresata de un urmaritor: „Ești insarcinata?”…

- Liviu Teodorescu și-a botezat fetița. Imagini de la eveniment! Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, au devenit pentru prima oara parinți in vara acestui an. Micuța Ecaterina a venit in viața lor și le completeaza perfect tabloul de familie. La botezul organizat in weekend, artistul a purtat o ținuta…

- Noi avem primele imagini cu nora lui Sebastian Vladescu insarcinata! Daca problemele s-au ținut lanț dupa fostul ministru al Finanțelor, acum cu siguranța are motiv de bucurie, chiar daca se afla in spatele gratiilor pentru 7 ani și 4 luni. Sebastian Vladescu va deveni bunic peste puțin timp.