Catre smartphone-uri mai curate: Apple a cumparat primul lot de aluminiu obtinut fara emisii de CO2 Aluminiul este unul dintre metalele pe care le intalnim la tot pasul, de la dozele de bere la liniile electrice si la smartphone-uri si, in ciuda acestui lucru, rareori ne gandim la cum a ajuns el sa faca parte din viata noastra.



Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera, cu o pondere de aproximativ 1% din emisiile anuale globale.

Un numar in crestere de consumatori, dar si de investitori, le solicita producatorilor sa ia masuri pentru a-si reduce impactul asupra mediului, noteaza Reuters.



Acesta este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp nu va mai funcționa pe milioane de telefoane din toata lumea deoarece dezvoltatorii aplicației nu vor mai asigura serviciile de asistența pentru iPhone-urile mai vechi, anumite telefoane cu sistem de operare Android, precum și pentru toate smartphone-urile cu Windows Mobile, relateaza Daily…

- WhatsApp, compania deținuta de Facebook, spune pe pagina sa de asistența care sunt smartphone-urile care nu vor mai putea accesa aplicația, susținand ca schimbarea este necesara pentru a asigura securitatea utilizatorilor sai, scrie startupcafe.ro, potrivit RTV.NET. Sunt afectate diverse versiuni de…

- WhatsApp, compania deținuta de Facebook, spune pe pagina sa de asistența care sunt smartphone-urile care nu vor mai putea accesa aplicația, susținand ca schimbarea este necesara pentru a asigura securitatea utilizatorilor sai, scrie startupcafe.ro. Sunt afectate diverse versiuni de Android,…

- In era tehnologiei, sunt și parinți care vor ca micuții lor sa se bucure de copilarie, nu sa stea cu ochii in telefoane și tablete. Totuși, din dorința de a nu-i frustra pe cei mici, ajung sa faca unele compromisuri și sa le cumpere gadgeturi. Este și cazul lui Zoli Toth, care a fost nevoit sa se alinieze…

- Cornel Galeș s-ar fi stins din viața astazi, in urma unui accident de mașina petrecut in Spania, la doar 60 de ani. Fostul regretatei artistei de muzica populara Ileana Ciuculete se mutase din țara in urma cu peste un an, alaturi de iubita lui, Viviana.

- Pavel Durov a iesit la atac in contextul celei mai recente vulnerabilitati WhatsApp, care a permis hackerilor sa acceseze toate datele de pe telefonul unei tinte, trimitand un videoclip. "WhatsApp nu doar ca a esuat sa va protejeze mesajele, dar aceasta aplicatie este folosita in mod constant…

- Facebook a acceptat miercuri sa plateasca o amenda de 500.000 de lire sterline (aproximativ 580.000 de euro) pentru incalcarea legislatiei privind protectia datelor in legatura cu firma de consultanta Cambridge Analytica, a anuntat autoritatea britanica de reglementare in

- Smartphone-urile a cel putin 100 de jurnalisti, activisti pentru drepturile omului si disidenti politici au fost vizate de un atac cibernetic care a profitat de o vulnerabilitate a aplicatiei WhatsApp, anunta serviciul de mesagerie al Facebook, citat de Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Victimele…