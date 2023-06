Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Oana Roman și Catinca Roman continua. In urma cu luni de zile, Oana Roman i-a cerut public surorii sale sa o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internata. Catinca a dezvaluit care sunt motivele pentru care nu merge, iar acum a rabufnit cu privire la banii pe care sora…

- Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa desparțire. Fiica lui Petre Roman nu ia in calcul o impacare momentan, insa nu știe ce se va intampla pe viitor.La inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele…

- Petre Roman a ajuns la frumoasa varsta de 76 de ani, insa reușește sa se mențina in forma și se simte mai tanar ca niciodata. Oana Roman a dezvaluit ce face tatal ei in fiecare zi. Petre Roman, disciplina și sport zilnic Oana Roman a povestit pe rețelele de socializare ca a invațat foarte multe […]…

- Pe 19 aprilie, Mioara Roman a implinit 83 de ani și a fost sarbatorita de fiica ei in azilul in care locuiește de ceva timp. Sau centru de ingrijire pentru varstnici, așa cum ii place Oanei Roman sa spuna. Cert este ca varsta și bolile grave cu care lupta și-au pus amprenta asupra chipului fostei soții…

- Oana Roman a explicat de ce a preferat sa o interneze pe mama sa intr-un centru de recuperare. Fiica lui Petre Roman se ocupa singura de costurile pentru ingrijirea Mioarei. Invitata la podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre mama sa, care nu se afla intr-o stare tocmai buna. Zilele trecute,…

- In urma cu 17 ani, Mioara Roman și Petre Roman au divorțat, iar Oana Roman a ramas in grija mamei. Chiar daca ea avea 30 de ani pe vremea aceea, vedeta susține ca durerea tot a fost mare. Oana Roman are o relație buna cu tatal ei, chiar daca acesta și-a format in urma cu […] The post Cum s-a purtat…

- In cursul zilei de ieri, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital, iar Oana Roman marturisea ca cea care i-a dat viața nu se simte bine deloc. In urma cu catvea ore, vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cum se simte acum fosta soție a lui Petre Roman.