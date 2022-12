Câți români vor plăti cu telefonul cumpărăturile de Crăciun Romania este imparțita in doua și in ceea ce privește modalitatea de plata a cumparaturilor. Pe de o parte, avem aproape jumatate dintre romani fara cont bancar și card, pe de alta parte cei care folosesc cardurile platesc aproape exclusiv contactless și, mai nou, cu telefonul. Conform unui studiu realizat de Visa, șapte din zece romani folosesc dispozitivele mobile pentru cumparaturi și plați online, iar unul din trei romani platește cu telefonul in magazine. Romania inregistreaza cele mai mari rate de adoptare a plaților mobile la nivelul celor opt piețe din Europa Centrala și de Est (CEE) incluse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mini vacanța de 1 decembrie, sute de mii de romani au ales sa plece din țara pentru a petrece zilele libere in strainatate. Potrivit Poliției de frontiera doar in zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie peste un sfert de milion de oameni au ieșit din Romania. In mod tradițional in ultimii ani romanii…

- La finalul campaniei Black Friday 2022 , Mobexpert, cel mai mare retailer de mobilier din Romania, a inregistrat peste 41.000 de comenzi, online și in magazine, iar valoarea totala a acestora a crescut cu 13% comparativ cu anul trecut. Campania de Black Friday a inceput pe 9 noiembrie, la primele ore…

- Comportamentul de achiziție online adoptat de romani in pandemie s-a pastrat și chiar s-a accentuat in vara acestui an, arata datele celui mai recent studiu Google „Smart Shopper”, care analizeaza obiceiurile de cumparare in Romania. Depașirea pandemiei ne-a adus intr-o perioada marcata de o prudența…

- S-a calculat care sunt zilele libere pe care le au romanii pana la finalul anului. Care este vestea proasta de Craciun. Salariații din Romania au motive de suparare pentru ca principalele sarbatori de iarna pica in zile libere, nu in zile lucatoare. Chiar și așa se anunța cateva zile libere. Care sunt…

- Se preconizeaza cheltuieli mai mari in aceasta iarna, in comparație cu anii trecuți. Fara o ajustare din timp a bugetului casei, cheltuielile gospodarești și plata datoriilor va fi o mare provocare. In acest sens, KRUK Romania, companie de management al creanțelor, ofera cateva sfaturi:Angajații…

- 2 din 3 romani iși urmaresc bugetul și țin evidența veniturilor și cheltuielilor. Cei varstnici sunt mai atenți decat cei tineri , releva un studiu CEC Bank. Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți…

- Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți in ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei (ex. vacanțe, ieșiri in oraș etc.) rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC…

- Romanii au in casa peste 40 de milioane de incarcatoare de telefon ieșite din uz, ce pot deveni periculoase daca nu sunt reciclate La acestea se adauga (conform studiului reBuy) aproximativ 22 de milioane de telefoane mobile vechi, nefolosite sau stricate, insa pastrate in sertarele romanilor, care…