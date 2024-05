Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului 2023, 3 din 4 conexiuni de internet fix erau doar prin fibra optica, cu 13% mai mult fața de anul precedent, astfel incat conexiunile Gigabit au depașit 2 milioane, arata datele prezentate vineri de ANCOM.

- Utilizatorii de internet din Romania au inregistrat anul trecut o viteza medie de download de 587 Mbps pentru internetul fix prin cablu, in crestere cu aproximativ 10% comparativ cu 2022, si o viteza medie de upload de 548 Mbps, in crestere cu 20%, conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor…

- Partidul lui George Simion se situeaza cu 16% pe primul loc in preferințele tinerilor intre 18 și 35 de ani, pentru alegerile parlamentare. Urmeaza USR și PNL, la egalitate, cu 14%, PSD 12% și S.O.S. Romania, condus de Diana Șoșoaca, cu 5%. Acestea sunt cifrele din total. Daca ne raportam doar la cei…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), o instituție guvernamentala, a lansat duminica un ghid privind identificarea materialelor de tip Deepfake, potrivit unui comunicat. Ghidul ofera informații despre ceea ce inseamna Deepfake, procesul de realizare și cum pot fi identificate. Deepfake-ul…

- Intreprinderile mici si mijlocii, inclusiv activitatile din domeniul HoReCa, vor putea primi finantare de 150.000 de euro in cadrul Programului Electric Up 2, pentru construirea de statii de reincarcare, dar si pentru sisteme alternative de incalzire-racire, a afirmat, ieri, intr-o conferinta de presa,…

- Actiunile companiilor europene de telecomunicatii se afla la minime record in comparatie cu piata, dupa ani de neglijare a acestora de catre investitori, pe pietele dominate de companii cu megacapitalizari, care ofera randamente mai mari. De la inceputul anului 2000, companiile de telecomunicatii europene…

- Pe rolul Tribunalului Satu Mare se afla dosarul nr. 748/83/2023, in care constanțeanul Ștefan Manasescu a fost trimis in judecata pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. In varsta de 30 de ani, acesta este un meseriaș apreciat in domeniul constructii-finisaje ceramice și un șofer priceput,…

- Vinul la Bag in Box este o opțiune tot mai populara printre consumatorii romani. Aceasta metoda de ambalare a vinului a fost inventata in anii ’60 in Australia și a fost introdusa pe piața europeana in anii ’80. In ultimii ani, vinul la Bag in Box a caștigat popularitate in Romania, fiind preferat de…