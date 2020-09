Stiri pe aceeasi tema

- "Deși Romania nu a avut in perioada starii de urgența un numar de victime comparabil cu al țarilor care au fost puterniclovite de pandemie - Regatul Unit, Spania, Italia, Franta și Germania - și nici un numar semnificativ de persoane internate in secțiile ATI ale spitalelor, este singura țara…

- Turismul a scazut cu 98% in Spania, țara in care industria ospitalitații contribuie cu 12% la PIB Numarul vizitatorilor internationali in Spania a scazut in iunie cu 98%, la 204.926, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INE). Cheltuielile…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- 5.136 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 125 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elveția, 2 […]…

- 5.136 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 125 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elveția, 2 […]…

- ”Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intentioneaza sa amane cumpararea unui vehicul nou si sustin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut initial, in contextul pandemiei de Covid-19”, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker. Polonezii sunt cei mai…

- De luni, 13 iulie, Finlanda redeschide frontierele pentru cetațenii din 17 state europene, insa Romania nu se numara pe aceasta lista, scriu jurnaliștii de la Radio Europa Libera. Granițele Finlandei raman inchise și pentru cetațenii din Suedia, Franța, Marea Britanie, Portugalia sau Spania. Noua redeschidere…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite marti ca 5.095 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani din diaspora, din cauza COVID-19, ramane 122, relateaza Agerpres.Citește și: Sibiu: peste 200 de salariati…