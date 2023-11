S-a aflat cați pensionari primesc pensii mai mari incepand cu 2024. Unele pensii in schimb nu ar putea fi vizate de același procent. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a declarat ca peste trei milioane de romani vor avea pensii mai mari anul viitor, dar a explicat ca datorita faptului ca va creste punctul de pensie, fiecare roman in 2024 va avea o pensie mai buna. „Pot sa va spun ca peste trei milioane de romani, pe simularile noastre, vor avea pensii mai mari. (…) Este important sa stie toti romanii ca in 2024 vor avea pensii mai mari datorita celor doua procese.…