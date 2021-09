Pandemia a schimbat modul in care se desfașoara lecțiile copiilor. In timp ce ne indreptam spre deschiderea oficiala a unitaților de invațamant, se pare ca parinții nici nu mai vor sa auda de școala online, preferand ca micuții lor sa se afle in banci. Parinții nu mai vor școala online. Ce s-a aflat Parerile sunt […] The post Cați parinți vor școala online, de fapt. Procentul este uluitor de mic appeared first on IMPACT .