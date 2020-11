Câți oameni mor prematur anual în Europa din cauza poluării Agenția Europeana de Mediu (AEM), precizeaza, intr-un raport, ca principal cauza a deceselor premature in 41 de țari europene ramane poluarea aerului. Conform AEM, se estimeaza ca 417.000 de decese premature inregistrate in 2018 au fost cauzate de poluarea cu particule in cele 41 de țari europene, intre acestea numarandu-se și cele, pe atunci, 28 de state membre ale UE. Poluarea cu particule este un amestec de particule minuscule si picaturi de lichid formate din mai multe componente, inclusiv acizi, metale si particule de praf si sol. Totuși, datorita calitatii mai bune a aerului, numarul deceselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului ramane o cauza principala a deceselor premature in 41 de tari europene in pofida progreselor inregistrate in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, afirma un raport publicat luni de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Se estimeaza ca…

- Poluarea aerului ramane o cauza principala a deceselor premature in 41 de tari europene in pofida progreselor inregistrate in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, afirma un raport publicat luni de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa. Se estimeaza ca 417.000 de decese premature inregistrate…

- Pandemia de coronavirus a avut ca rezultat o imbunatatire temporara a calitatii aerului si o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, insa si o utilizare mai mare a obiectelor din plastic de unica folosinta, afirma un raport publicat joi de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza digi24 .…

- Romanii sunt europenii cei mai afectati negativ de costurile cauzate de impactul poluarii aerului asupra sanatatii. Bucurestiul este la randul sau orasul european al carui locuitori au cele mai mari pierderi anuale din cauza impactului poluarii aerului - 3004 Euro pe cap de locuitor. Clujul, Timisoara…

- Agenția Europeana de Mediu a anunțat ca pandemia de coronavirus a evidentiat legatura dintre mediu si sanatatea umana, demonstrand riscul crescut de transmitere a bolilor de la animale la oameni ca urmare a degradarii mediului. Poluarea aerului si valurile de caldura accentuate de schimbarile climatice,…

- Ziarul Unirea 20% din decesele care s-au inregistrat in Romania sunt corelate cu poluarea, dublu fața de media europeana. Studiul al Agenției Europene de Mediu Conform unui raport realizat de Agenția Europeana de Mediu, exista o discrepanța semnificativa intre Europa de Est și Europa de Vest referitor…

- Agenția Europeana de Mediu (AEM) trage un semnal de alarma, atenționand ca poluarea atmosferica ramane principalul risc de mediu la adresa sanatații in Europa, provocand anual peste 400.000 de decese premature in UE. Pe al doilea loc se situeaza poluarea fonica, care contribuie la 12.000 de decese premature,…

- Romania se afla pe primul loc in Europa, cand vine vorba despre numarul de decese cauzate de poluare. Agentia Europeana de Mediu trage semnale de alarma: “Avand grija de planeta, salvam vieti umane”.