Câți militari NATO sunt în România Numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000, a anunțat seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, care a participat la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), potrivit Agerpres. Generalul-maior Cristian Dan, comandant al HQ MND-SE in perioada iunie 2020 – iunie 2022, a predat comanda generalului de brigada Dorin Toma, loctiitor al Sefului Statului Major al Fortelor Terestre din aprilie 2020. „In prezent, numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000. Soldatii aliati au luat parte la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

