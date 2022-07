Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Buzau au ales cel mai elegant mod de a ajunge la propria nunta: o caleașca superba, trasa de doua iepe Frizian care au facut senzație in Parcul Marghiloman. Nunta celor doi tineri a avut loc ieri, cununia civila fiind oficiata la Vila Albatros. Mirii i-au avut alaturi pe parinții lor…

- Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt casatoriți din anul 2012 și au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia. Prin intermediul unei postari pe Facebook, actrița a anunțat ca ea și soțul implinesc 10 ani de casatorie. Cu aceasta ocazie, Dana Rogoz a distribuit in mediul online mai multe fotografii de la cununia…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.

- Cuplurile din sezonul 5 care vor dori sa se cunune civil vor avea șansa sa faca asta in Finala Mireasa. O luna și trei zile le despart pe fete de momentul in care se vor vedea in rochia de mireasa. Pentru a arata spectaculos, ele au inceput sa se pregateasca de pe acum.

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. traiesc o poveste frumoasa de dragoste de 10 ani. Cei doi se ințeleg de minune și se iubesc nespus de mult, iar impreuna au baiețel in varsta de 3 ani care le face fiecare zi mai frumoasa. Invitata in emisiunea Xtra Night Show, cantareața a vorbit despre mai multe…

- Dupa cum bine știm, Gabi Badalau nu a mers la nunta lui Florin Salam și a Roxanei Dobre alaturi de Bianca Dragușanu, ci impreuna cu sora lui. Vedeta a dezvaluit acum din ce motiv nu a fost prezenta la marele eveniment din showbiz-ul romanesc.

- Florin Salam și Roxana Dobre formeaza un cuplu de opt ani de zile și au impreuna trei copii. Nunta lor va avea loc anul acesta, in scurt timp, dupa cum a anunțat ea intr-un interviu pentru Fanatik . Fac și cununia civila, dar și cununia religioasa. In 2021 s-a zvonit ca Florin Salam și Roxana Dobre…