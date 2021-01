Stiri pe aceeasi tema

- O mai ții minte pe Rahela Pislaru de la „Chefi la cuțite”? Fosta concurenta a sezonului 7 arata de milioane, dupa ce a devenit mama pentru prima oara. Imaginile de pe rețelele de socializare stau marturie.

- Claudia Radu nu inceteaza sa-și surprinda fanii de la o zi la alta! Cum arata acum corpul concurentei de la Chefi la cuțite, dupa ce a slabit enorm?Transformarea este incredibila! Chiar ea a postat!

- In sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 am putut s-o revedem pe celebra Amalia Bellantoni, cunoscuta și ca Sicilianca! Cum arata și ce mai face azi fosta concurenta din sezonul anterior al celui mai indragit show culinar?

- Așa cum știți, daca sunteți fani ai emisiunii, una dintre semifinalistele show-ului culinar Chefi la cuțite a fost Claudia Radu. Chiar daca nu ea a caștigat marele premiu, ci Ionuț Belei, tanara este in continuare indragita de mii de oameni. Aceasta le-a dezvaluit internauților cum arata dupa ce s-a…

- Nu este un secret faptul ca Like Creața este insarcinata. Ceea ce știu insa mulți este cum arata tatal copilului. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a satisfacut insa aceasta curiozitate internauților, impartașindu-le imagini romantice cu partenerul ei.

- Inca puțin și devine mamica cu acte-n regula! Like Creața de la Chefi la cuțite le-a spus fanilor cand va naște! Fosta concurenta s-a fotografiat cu burtica de gravida langa brad! Imagini de colecție cu viitoarea mamica.

- Claudia Radu de la emisiunea „Chefi la Cuțite face dezvaluiri uluitoare in ceea ce privește starea sa de sanatate. Concurenta este hotarata sa scape de kilogramele in plus și sa adopte un stil de viața sanatos de acum inainte!

- CULINAR… Mariea Crasmaru, vasluianca ce a reusit sa intre in Guinness Book dupa ce a efectuat cea mai lunga calatorie pe jos, a participat la emisiunea Chefi la cutite de pe Antena 1. Aceasta a gatit o reteta speciala de ceviche, un preparat specific mexican, si le-a povestit juratilor cateva dintre…