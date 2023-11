Stiri pe aceeasi tema

- Azi-dimineața, municipalitatea buzoiana a organizat o conferința de presa in fața Palatului Comunal, pentru a anunța finalizarea proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity”. Inca de ieri, buzoienii pot inchiria o bicicleta…

- In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite instalarea aplicatiilor de iPhone si din alte surse decat App Store. Un API despre care se crede ca a fost implementat pentru a permite dezvoltatorilor sa foloseasca propriile…

- Colecția integrala Brancuși, care va fi expusa la Muzeul Național de Arta Timișoara, au ajuns la destinație. A fost nevoie de vehicule speciale, cu securitate sporita, pentru aducerea operelor. Toate au fost transportate cu mașini speciale dotate cu sistem antișoc, sistem de ancorare și sistem de securitate…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) solicita autoritatilor gasirea unor solutii pentru mentinerea actualului sistem in ceea ce priveste emiterea voucherelor de vacanta, avand in vedere ca acest sistem si-a dovedit deja eficienta. Reactia FPTR vine in contextul declaratiilor facute de…

- Venetia va testa un sistem de bilete pentru turisti incepand din 2024 pentru a reglementa fluxul urias de persoane care viziteaza celebrul oras italian, a anuntat marti primarul local, Luigi Brugnaro, citat de DPA, conform Agerpres.Potrivit lui Luigi Brugnaro, consiliul executiv din Primaria orasului…

- Și in anul 2023, Romania va trece la ora de iarna, deși se vorbea la nivel european despre uniformizarea fusului orar. Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult. In 2023, trecerea la ora de iarna va avea loc in ultima zi de duminica a lunii octombrie. Atunci, ora 04:00…

- Triumph Motorcycles a introdus o noua imbunatațire a suspensiei sale avansate semiactive Showa pentru noua linie Tiger 1200 care a fost lansata pentru prima data in noiembrie 2021. Noul sistem de reducere activa a preincarcarii a fost dezvoltat pentru a reduce preincarcarea suspensiei spate pe masura…