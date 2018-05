Câţi banii cheltuiesc românii pentru vacanţe în străinătate Desi prefera, in continuare, destinatiile de masa, precum litoralul din Grecia, Turcia si Spania, turistii romani opteaza tot mai mult pentru destinatii mai putin accesate pana acum, in tari si regiuni precum Croatia, Malta, Sardinia, Sicilia sau Corsica, iar durata concediilor de vara este in medie de 7 zile, ajungandu-se adesea la 10 zile. „Turistii romani prefera sa plece in vacante in perioada iunie-septembrie, pe care le rezerva cu cateva luni inainte. Varfuri de rezervari anticipate se inregistreaza in lunile ianuarie si mai. In vacantele de vara, 70% dintre romani acceseaza servicii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

