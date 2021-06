Câți bani trebuie să plătești la biserică pentru un botez sau pentru o nuntă Nunta sau botezul sunt doua evenimente importante din viața unei persoane, așa ca atunci cand vine vorba de ele, exista persoane pentru care nu conteaza costurile. Totuși, este bine sa știm dinainte cați bani avem de platit la biserica pentru un botez sau pentru o nunta. Daca ai in plan sa te casatorești, trebuie sa știi ca programarea la Biserica se face cu cateva luni inainte. Mai exact 2-3 luni, iar același lucru este valabil și in cazul botezului. In Capitala spre exemplu, potrivit playtech.ro, Bisericile din centru programeaza chiar și cu șase luni inainte. Cați bani trebuie sa platești la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de locuri de munca sunt disponibile, pe parcursul saptamanii 2 - 6 iunie 2021, la nivelul Capitalei, conform datelor centralizate de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), conform agerpres. Din numarul total de 2.006 posturi vacante, 151 sunt destinate persoanelor…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte, prin programul ”Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de vineri si pana in 20 iunie. Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest…

- Brigada Rutiera a Capitalei a prezentat restricțiile de circulație impuse sambata seara, 1 mai 2021, in zona Patriarhiei Romane, pentru Slujba de Inviere.Astfel, restrictii de circulatie vor fi:- intre orele 21:00 - 3:30: Accesul pietonal dinspre str. 11 Iunie spre Patriarhie va fi restrictionat, iar…

- CARAS-SEVERIN – Anul acesta, cea mai mica suma pentru asigurarea RCA o vor plati șoferii cu mașini sub 1.200 cm³, cu varste cuprinse intre 41 și 50 de ani. Pe de cealalta parte, șoferii sub 30 de ani, cu mașini peste 2.500 cm³, vor plati peste 3000 de lei, aceasta fiind cea mai costisitoare asigurare…

- Un numar de 14 persoane au fost plasate in arest preventiv, iar doi minori in arest la domiciliu, fiind acuzate de tulburarea linistii si ordinii publice si ultraj, in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei. Purtatorul de cuvant al Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Circulatia trenurilor de metrou este afectata vineri de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, care au blocat calea de rulare, impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunța Metrorex. Compania spune ca „asa-zisul…

- Potrivit reprezentanților Primariei Sector 5, bucata de tavan care a cazut in Piața Rahova nu avea dimensiuni foarte mari si nimeni nu a fost ranit, in urma incidentului. Asta și pentru ca, din fericire, nu se afla nimeni in zona cand a cazut. Imediat dupa prabușirea tavanului, la fata locului au intervenit…