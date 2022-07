Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon. Campioana din 2019 a vorbit in conferința de presa despre obstacolele depașite in ultimii luni, in timpul colaborarii cu Patrick Mouratoglou.…

- Calificata in sferturile de finala de la Wimbledon dupa o victorie entuziasmanta (6-1, 6-2 vs Paula Badosa), Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in runda urmatoare. Astfel, Halep va da in runda urmatoare peste Amanda Anisimova (favorita 20). Sportiva din SUA a trecut in optimi…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2022. Acolo o așteapta americanca Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA). Sfertul de finala dintre Simona Halep și Amanda Anisimova va fi…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a aratat incantata ca a revenit pe arena centrala la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile turneului de Grand Slam pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 4 WTA), scor 6-1, 6-2. „Mi-am dorit sa fiu aici (n.r. – pe arena centrala) astazi.…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2022. Halep va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei din duelul Amanda Anisimova (25 WTA) - Harmony Tan (115 WTA). Halep a revenit…

- Simona Halep, locul 18 mondial si favorita 16, a obtinut o victorie fara drept de apel in fata numarului 4 mondial, spaniola Paula Badosa. Simona s-a impus in primul set, scor 6-1, dupa doar 26 de minute. Romanca a castigat si setul doi cu 6-2, iar meciul s-a incheiat dupa 59 de minute. Pentru Halep…

- Simona Halep va juca impotriva Paulei Badosa in optimi la Wimbledon 2022. Iberica, a patra favorita a competiției de la All England Club, și-a amintit de precedenta intalnire dintre cele doua și a afirmat ca spera ca romanca sa nu joace la fel de bine și pe iarba londoneza.

- Simona Halep, locul 18 WTA, va evolua, joi, in turul doi la Wimbledon, contra belgiencei Kirsten Flipkens, locul 190 mondial. Meciul se va disputa pe terenul 2, nu mai devreme de ora 19.00. Tot pe terenul doi, de la ora 13.00, Irina Bara, locul 122 mondial, va evolua contra spaniolei…