Stiri pe aceeasi tema

- Alba: Cați bani a adunat statul din impozitarea bacșișului de la restaurantele din județ. Eșec major al masurii, la nivel național Impozitarea bacșișului se dovedește un eșec major, la 5 luni de la introducerea masurii. La nivel național s-au strans de 20 de ori mai puțini bani decat estimarile inițiale. …

- Tot mai mulți romani sunt ingrijorați și se gandesc sa iși anuleze vacanțele de pe litoral, dupa ce ruperea barajului din Ucraina a crescut riscul apariției holerei, un virus care se transmite prin apa. Ce anunț important au facut oficialii din Guvern. Potrivit lor, in prezent, nu exista pericol in…

- PMP a strans peste 50.000 de semnaturi pentru Romania in Schengen din care peste 2.500 sunt din județul Suceava. ”Anul acesta, pe 6 februarie, am dat in judecata Consiliul Uniunii Europene pentru blocajul generat de Austria impotriva Romaniei in procesul de aderare la spațiul Schengen. In calitate de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative, celelalte cereri ale sindicatelor sunt „unt absolut foarte, foarte greu de indeplinit in momentul de fața”. Aceasta a explicat ca Romania…

- Rata somajului variaza puternic intre judetele tarii, in unele fiind aproape inexistenta, adica mai mica de 1%, pe cand in altele acest indicator trece de 8% sau se indreapta spre 9%, arata datele de la Institutul Național de Statistica (INS).

- Politic Deputat PNL, Maria Stoian: Demersuri concrete pentru rezolvarea problemelor cultivatorilor de cartofi din județul Teleorman / Comunicat de presa mai 19, 2023 10:47 Reprezentanții cultivatorilor de cartofi din județul Teleorman au atras atenția ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale,…

- Umor fara margini dupa ce Romania a ratat calificarea in finala Eurovision. Deptatul Radu Cristescu cere USR sa il ia pe Theodor Andrei candidat la prezidențiale!Reprezentantul Romaniei in concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala de sambata. Australia si Albania, intre cele zece tari care…

- Deși ideea de a impozita bacșiș-ul cu 10% in Romania parea benefica prin aducerea unor venituri suplimentare la buget și posibilitatea de a plati cu cardul, aceasta nu pare sa fie bine primita de romani in practica. Mulți prefera sa ofere bacșiș ”pe sub mana” in continuare.Ca sa-ți dai seama cat…