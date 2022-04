Câți bani publici a „tocat” Nicușor Dan pentru evaluarea managerilor instituțiilor de cultură PUTEREA a semnalat recent ca edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, vrea sa scape de managerii de teatru care l-au criticat in scandalul Arșinel și printr-o metoda inedita a reușit sa scape de cei incomozi prin intermediul unei comisii remunerata regește din bani publici. Condițiile de evaluare Pentru evaluarea managerilor a 16 institutii de cultura din Capitala, primarul general Nicușor Dan a constituit o comisie speciala care, in perioada 6-12 aprilie 2022, s-a ocupat de evaluarea acestora. Aceasta comisie formata din 15 persoane, constituita conform OUG nr.189/2008 și OMC nr.2.799/2015,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta noi rezultate in urma evaluarii managementului institutiilor de cultura din subordinea Municipalitatii pentru anul 2021. Potrivit acestora, pana in prezent, cele mai bune rezultate au fost obtinute de catre: managerul Teatrului de Animatie Tandarica, Calin Octavian Mocanu (9,76),…

- Un singur manager al teatrelor și muzeelor din Capitala, din cei 16 evaluați a luat nota mai mica de 7 și potrivit reglementarilor i se incheie contractul. Primaria Capitalei a oferit aceste informații, insa nu a precizat ce nota a luat fiecare manager și cine iși pierde mandatul. ”Managerii care obțin…

- Soprana Felicia Filip, manager la Opera Comica pentru Copii, a transmis o scrisoare deschisa catre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, cu privire la acțiunea de evaluare a instituțiilor de cultura din Capitala. Iata ce a solicitat soprana Felicia Filip in aceasta scrisoare deschisa adresata…

- „Visul American”, one-man show-ul cantarețului și actorului Tudor Chirila, va ajunge in 17 orașe din Romania, in perioada aprilie-mai. „Visul American”, de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Spectacolul de o ora și jumatate este…

- 18 copii insoțiți de parinții lor, refugiați din Ucraina, au vizionat spectacolul „Elefanțelul curios” prezentat de actorii Teatrului Republican de Papuși „Licurici”, informeaza Noi.md cu referire la stiri.md. Acțiunea a fost posibila grație colaborarii dintre Ministerul Culturii, Teatrul Republican…

- Inaintea partidei Sepsi - FCU Craiova, din ultima etapa a sezonului regulat, a avut loc un moment emoționant, la care au participat 11 mici fotbaliști din Ucraina. Unsprezece copii ucraineni legitimați la clubul Ruh Lviv, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au…

- In varsta de 21 de ani, Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania. Are peste 3 milioane de urmaritori pe Youtube, e celebru pe Instagram, dar și pe TikTok. Acum, intr-un interviu pentru Fanatik , el a facut dezvaluiri despre copilaria lui, despre perioada cand era la școala, in Craiova. „Am fost un…

- Biblioteca Județeana „George Barițiu" - Brașov, Centrul de Excelența pentru Copii și Tineret organizeaza: Expoziție Naționala – Concurs, „Lectura la fereastra" și concurs. Ce trebuie sa faceți pentru a va inscrie la concurs? Trimiteți o fotografie la adresa [email protected], care sa ilustreze aceasta…