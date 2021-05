De concediul de maternitate pot beneficia femeile salariate care urmeaza sa nasca. Durata concediului de maternitate este fixa și are un total de 126 de zile, acesta fiind imparțit pe doua perioade. Perioada de acordare a concediului de maternitate Astfel, concediul de maternitate este imparțit in doua perioade: concediul prenatal (sarcina) care are 63 de zile și concediul postnatal (lauzie) care are, de asemenea, 63 de zile. Se poate renunța la concediul prenatal, nu și la postnatal Perioadele de timp oferite pentru concediul prenatal și cel postnatal pot fi compensate intre ele, cu permisiunea…