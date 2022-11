Stiri pe aceeasi tema

- Cu pași marunți zapada incepe sa apara. Deja la cota 2.000 a nins abundent, iar pe traseele afectate s-a dispus la impraștierea de material antiderapant. Cu alte cuvinte, va trebui ca toți șoferii sa-și monteze avenlopele de iarna. Dar ceea ce poate nu știu, este ca in Codul Rutier sunt prevazute amenzi…

- Anuntul zilei pentru soferii din Romania. Oamenii legii nu vor trece deloc cu vederea aceasta neregula. In urmatoarea perioada de timp, controalele in privința unui detaliu vor fi intensificate. La ce trebuie sa fie atenți participanții la trafic pentru a nu fi drastic sancționați. Amenda se aplica…

- Un membru al conducerii CJ Prahova face parte din Consiliul de Administratie al societatii Violeta Stoica Societatea Naționala de Gaze Naturale Romgaz SA – Filiala de inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL are in pregatire noi investiții majore pentru cresterea capacitații zilnice de extractie…

- Mii de accidente grave au loc pe drumurile din Romania an de an, din cauza nerespectarii regulilor de circulatie. Soferii conduc tot mai haotic in ultimii ani, ignorand cu buna stiinta reguli precum acordarea de prioritate, depasirea interzisa sau adaptarea vitezei la drum. In judetul Vaslui, politistii…

- „Cuprinde o analiza, o evaluare, considerații de natura genenrala despre 30 de ani, Romania post comunista și niște perspective. Faptul ca se adreseaza intr-o universitate tinerilor de acolo, acest mesaj inseamna ca in viziunea sa despre Romania, mediul acadademic, generația tanara, sunt cele care au…

- Datele sunt pe ultimii trei ani și provin din raspunsul oficial al Poliției Capitalei la solicitarea Libertatea. Ele contrazic o declarație a șefului Poliției din București, doar una dintre afirmațiile care au conturat ideea unui flagel al drogurilor consumate la volan. La finalul lunii august, Bogdan…

- Legea RCA modificata din 8 septembrie poate oferi șoferilor șansa de a achiziționa asigurarea obligatorie la prețuri mai avantajoase decat in mod normal. RCA mai ieftin pentru soferii romani. Au aparut primele aplicații cu „oferte speciale” O norma emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…

- In intreaga lume, ca și in Romania, de altfel, exista anumite indicatoare rutiere rare. Deși nu sunt folosite intens, ca cele deja cunoscute, acestea apar din cand in cand. Incalcarea acestora pot aduce și amenzi. Este și cazul nostru de astazi, in care discutam despre indicatorul rutier de care putini…