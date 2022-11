Stiri pe aceeasi tema

- Minutul de aur, vineri, de Black Friday, a fost la ora 7:34 si a insumat 7.150 de tranzactii, dublu fata de editia de anul trecut a evenimentului cu cele mai importante reduceri din an, relateaza Agerpres. Pana la ora 17.00, s-au realizat peste 600.000 de tranzactii, in valoare de 330 milioane de lei.…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia Black Friday 2022 vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames.

