Câți bani are Adrian Minune. Ce avere a strâns cântărețul de manele Adrian Minune, cantarețul de manele in varsta de 46 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Cantarețul Adrian Minune a petrecut mai bine de 30 de ani in fața publicului. In toata aceasta perioada, artistul a strans o avere colosala, estimata in presa la 100 de milioane de euro. Adrian Minune era cotat in 2019 ca fiind unul dintre cei mai bogați cantareți de manele din țara. Zvonurile sunt ca artistul deține 15 vile, 13 mașini și multe terenuri in apropierea Capitalei. Intr-o vreme onorariul sau incepea de la minim 6.000 de euro. Intr-o singura seara, Adrian Minune reușea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

