- Florin Gardoș (34 de ani) s-a retras in urma cu doi ani din fotbalul profesionist, dupa ce și-a terminat contractul cu Academica Clinceni. Recunoaște ca era neplatit de șapte luni, iar daca ar fi primit oferte de la primele cinci echipe din Liga 1 ar fi continuatFlorin Gardoș a inceput fotbalul la Satu…

- Florin Gardoș a povestit la „Prietenii lui Ovidiu” motivele rupturii de Universitatea Craiova, dupa ce l-a injurat pe antrenorul Davis Mangia de fața cu toata echipa. Explica cum a ajuns in Banie și dezvaluie ca a avut inclusiv o oferta de la rivala din oraș, de la Adrian Mititeu, propunere pe care…

- Dupa ce lucrurile dadeau semne ca s-au calmat in Europa pentru OPPO, a venit vestea retragerii sale de pe piata din Franta. Acum aflam ca s-ar putea retrage si de pe piata din Marea Britanie, tot din cauza ligitiilor cu Nokia. Nokia a obtinut o noua victorie intr-un proces pe baza de brevete cu OPPO,…

- Urartu, adversara Farului in turul doi preliminar din Conference League, a caștigat cu BKMA, scor 2-1, in prima etapa din campionatul Armeniei. Campioana en-titre din Armenia vine cu moralul ridicat le returul cu Farul. Dupa 3-2 la Ovidiu, echipa lui Hagi va juca in manșa secunda in deplasare, joi de…

- Condusa de doua ori de Urartu, cu 1 0 si 2 1, Farul a avut puterea sa revina, marcand golurile 2 si 3 in prelungirile reprizelor, intr o atmosfera incendiara.Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat o noua victorie pe teren propriu, 3 2 cu FC Urartu, campioana Armeniei, in prima mansa a turului…

- Selectionata de tineret a Angliei a castigat Campionatul European Under-21, dupa ce a invins echipa Spaniei, cu scorul de 1-0, sambata seara, in finala desfasurata pe Batumi Arena, Georgia. Unicul gol al partidei a fost reusit de Curtis Jones (45+4). In minutele de prelungiri ale meciului spaniolii…