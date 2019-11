"Din fericire, ea nu are niciun deficit motor si trebuie, desigur, sa-si ia ceva timp liber" pentru odihna, a precizat sursa citata.



Vedeta este internata intr-un spital din Paris, a afirmat familia fara a oferi alte precizari.



Cotidianul Le Parisien a anuntat anterior ca actrita Catherine Deneuve, o legenda a cinematografiei mondiale, a fost spitalizata dupa ce s-a simtit rau in noaptea de marti spre miercuri.



Acelasi cotidian a dezvaluit ca legendara actrita franceza se afla din luna octombrie in Regiunea Pariziana pentru a participa la filmarile celui mai recent…