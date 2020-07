Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica, in Piata Victoriei pentru a protesta fata de legea carantinei. Participantii scandeaza "Demisia! Demisia!", "Noi nu suntem o natie de sclavi!", "Libertate! libertate!", Hai in...

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca Parlamentul va trebui sa modifice mai multe articole din proiectul de lege aprobat de Guvern privind carantinarea si izolarea persoanelor, care lasa "o mare marja de manevra" autoritatilor in "a defini si identifica evenimentul neobisnuit sau neasteptat…

- Dupa protestul de vineri, un altul a debutat, sambata, in Piața Victoriei! Cel puțin 100 de oameni, printre care și mai mulți de copii, s-au strans in fața Guvernului, unde scandeaza impotriva echipe guvernamentale condusa de Ludovic Orban.Oamenii au vuvuzele și steaguri tricolore, iar in…

- In „vidul legislativ” creat de incompetența lui Orban Un miting de prostest la adresa PNL și a Guvernului Romaniei are loc, vineri seara, in Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile impus de autoritați și cateva mii s-au adunat in fața guvernului ca sa iși strige revendicarile. Deși…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iocob, susține ca forțele de ordine intervin in Piața Victoriei, unde peste 300 de persoane protesteaza. El susține ca jandarmii „abordeaza soluția dialogului”, precizand ca mitingul „este cel mai neplacut scenariu”, in contextul epidemiei.„Jandarmeria…

