Stiri pe aceeasi tema

- Inca o seara cu proteste la București și in țara, impotriva restricțiilor Foto: arhiva Un nou protest fața de restricțiile impuse pentru limitarea pandemiei, are loc în aceasta seara în București. Manifestanții au pornit în marș pe strazile capitalei, cu punctul final Piața…

- Cateva sute de persoane protesteaza, marti seara, in fata Palatului Cotroceni, venind in mars dinspre Piata Victoriei, unde s-au adunat pentru a manifesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Pentru a treia zi consecutiv, in Bucuresti se protesteaza…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Proteste impotriva restricțiilor in mai multe orase din tara Protest împotriva restricțiilor adoptate recent de autoritați, Galați, 29 martie 2021. Foto: Maria Mandița În mai multe orașe din țara au loc proteste împotriva restricțiilor adoptate recent de autoritați. În…

- Sute de persoane vor fi amendate pentru ca au participat la protestele organizate, in Bucuresti, Timisoara si alte orase mari din tara, impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. Mii de persoane au participat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, la proteste organizate…

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau intr-un grup compact, niciunul dintre ei nu poarta masca și nici nu respecta vreo masura de prevenție și flutura steaguri și pancarte.…

- Zeci de persoane protesteaza, sambata, in fața Guvernului, impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Oamenii protesteaza impotriva restrictiilor impuse pe durata starii de alerta, a masurilor luate de catre autoritati si cer revenirea la viata normala de dinainte de pandemie. Cei mai mulți dintre…