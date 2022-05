Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina arde, criza energetica lovește in toate sectoarele iar europarlamentarul Mihai Tudose scrie texte trasnite. Fostul lider social – democrat, in prezent auroparlamentar din partea Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a postat o istorioara-pamflet pe Facebook referitoare la „Eliberarea…

- Comisia Europeana a prezentat pe 18 mai planul REPowerEU - raspunsul la situația dificila și la perturbarile cauzate pe piața mondiala a energiei de invazia Ucrainei de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Comisia Europeana a prezentat un plan pentru ca Europa sa puna capat dependenței de combustibilii fosili din Rusia pana in 2027. Astfel, iși vor accelera tranziția catre energia verde. Razboiul din Ucraina, inceput de principalul furnizor de gaze al Europei, a determinat Uniunea Europeana sa iși regandeasca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, luni, pentru revizuirea tratatelor Uniunii Europene si propune integrarea Ucrainei intr-o noua structura politica de cooperare comunitara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rudele militarilor care slujesc in conflictul din Ucraina sunt apelate de pe numere ascunse de escroci care se ofera sa ajute la eliberarea lor din captivitate, in schimbul unor sume de bani, conform unui anunț facut de Marina Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. „Profitand de starea emoționala…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Speriați de razboiul din Ucraina, romanii au inceput sa se inghesuie in centrele in care se elibereaza pașapoarte. Este aglomerație, in special, in marile orașe. Oamenii vor sa aiba documentele de calatorie in cazul in care situația de agraveaza și in țara noastra și trebuie sa plece. La Brașov sunt…

- ”Astazi am avut o discutie cu Ilham Aliyev presedintele Republicii Azerbaidjan. In cadrul conversatiei s-a subliniat ca relatiile dintre cele doua state se bazeaza pe principiile parteneriatului strategic si, in acest sens, s-a remarcat importanta Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic”,…