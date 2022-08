Care este structura anului școlar 2022-2023 și cate vacanțe vor avea elevii in anul școlar 2022-2023. Ordinul de ministru care reglementeaza structura și calendarul noului an școlar are prevederi noi. Din toamna, școala incepe pe module de invațare. Iata ce alte schimbari sunt prevazute pentru elevi și cadre didactice, din aceasta toamna. Cate vacanțe vor […] The post Cate vacanțe vor avea elevii in anul școlar 2022-2023. Principalele modificari appeared first on IMPACT .