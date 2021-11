Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat și specialiștii in sanatate au vorbit despre masurile care ar putea fi luate pe termen scurt pentru imbunatațirea accesului pacienților COVID-19 la servicii ambulatorii și medicație antivirala.In cadrul intalnirii s-a discutat și despre necesitatea consilierii profesionale pentru…

- Politiei municipiului Constanta Sectiile de politie urbana si Biroul Rutier au desfasurat activitati in vederea verificarii respectarii normelor impuse le Legea 55 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. Astfel ca peste 200 de persoane au fost legitimate…

- Polițiștii din toata țara au continuat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19.Astfel, au fost efectuate 99.129 de verificari și organizate 492 de acțiuni in teren, in special, in locuri aglomerate, la agenți economici și in mijloacele de transport in comun.Polițiștii…

- La nivelul județului Dambovița, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii impreuna cu celelalte instituții cu atribuții pentru menținerea ordinei și liniștii publice, au intensificat acțiunile de informare, precum și de prevenire și combatere a raspandirii CoVID-19.Forțele de ordine efectueaza…

- Ploile si ninsorile isi vor face aparitia de la mijlocul lui noiembrie, potrivit ANM.Saptamana 18 - 25 octombrieValorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in nord-est. Regimul…

- Sub autoritatea Instituției Prefectului Cluj, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile și Inspectoratului de Jandarmi Județean au desfașurat activitați specifice pe raza intrejului județ, in sistem integrat, in scopul…

- Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. Masurile incluse in Plan vin sa asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila setate in Programul de guvernare „Moldova vremurilor bune”, spune autoritațile. {{555531}}Documentul acopera 26 domenii de activitate…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, lider al filialei județene și vicepreședinte al PNL, are un nou șef de cabinet – Iosif Nicoara. Nicoara s-a pensionat in 2019 din Poliția de Frontiera, unde a ajuns comisar șef, dupa ce DIICOT i-a retras avizul de poliție judiciara din cauza activitaților…