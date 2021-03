Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi un milion. „Maine (astazi -n.r.) va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. De la debutul campaniei de vaccinare,…

- Cadrele didactice vor ramane „eligibile” pentru imunizare pe toata durata desfasurarii campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat, miercuri, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, medicul militar argeșean Valeriu Gheorghita. „Personalul…

- Romania a receptionat pana in prezent 1.560.509 doze de vaccin anti-COVID din care 1.151.112 au fost administrate, a declarat marti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. ‘Numarul total de doze receptionate in Romania,…

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Astazi, 21 decembrie, a avut loc o ședința a Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in care s-a analizat stadiul pregatirilor pentru recepția și distribuția, in Romania, a primei tranșe de vaccinuri. Unul dintre aspectele importante…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a declarat vineri ca in categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID nu au fost inclusi si copiii sub 16 ani, pentru ca „nu exista o indicatie de utilizare” si „o recomandare la acest moment”.

- Romania este pregatita, in momentul de fața, pentru a incepe vaccinarea pe data de 27 decembrie, a anunțat președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghița. De asemenea, medicul militar a precizat ca persoanele care vor fi…

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania imediat dupa Craciun. Primele doze de vaccin vor fi livrate in Romania cel mai probabil intre Craciun și Anul Nou, anunța coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Vaccinarea propriu-zisa a populației va putea…