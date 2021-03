Pe 29 martie va incepe inscrierea in clasa pregatitoare in prima etapa. In Craiova, cele mai multe clase anul acesta sunt la Colegiul National „Fratii Buzesti” . Pentru prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, parinții sau reprezentanții legali ai copiilor trebuie sa depuna cereri de inscriere in perioada 29 martie- 28 aprilie. Anul acesta trebuie sa fie maximum 22 de elevi, iar la nivelul județului Dolj sunt peste 200 de clase. „In judetul Dolj au fost aprobate 239 de clase pregatitoare. In Craiova, la Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova au fost aprobate cinci clase, la Scoala…