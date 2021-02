Astazi, 13 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9237 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8704 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 261 Numar persoane in carantina la domiciliu: 1040 Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 187 Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 16 cazuri noi de infectare (din care 1 pacient testat intr-un laborator privat…