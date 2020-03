Este mereu vesel și reușeste intotdeauna sa-i faca pe cei din jurul lui sa rada, dar in adancul sufletului sau se ascunde o drama incredibila. Comedianul Catalin Bordea (35 de ani) are o poveste de viața emoționanta și a trecut, in copilarie, printr-o adevarata drama. Co-prezentatorul emisiunii “Xtra Night Show” a povestit de curand cum a fost abandonat de ambii parinți cand avea 2 ani. „La 2 ani, tata a fugit de acasa” „Mama mea avea 16 ani. Tata nici n-a vrut sa auda de mine, a dorit ca mama sa avorteze, dar nu s-a intamplat asta. M-au crescut impreuna pana la 2 ani, cand tata a fugit de-acasa.…