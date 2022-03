Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de istorie locala din Ivankiv, aflat la 80 de kilometri nord-vest de capitala Kiev, a fost facut scrum. Autoritatile sunt pesimiste in privinta celor 25 de tablouri ale pictoritei ucrainene Maria Prymachenko pe care le gazduia, potrivit Le Figaro.

- Razboiul declarațiilor intre oficialii ruși și cei europeni. Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei – si fost presedinte, il avertizeaza pe ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, ca “razboaiele economice s-au transformat destul de des in razboaie reale”. Un raspuns…

- Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, avertizeaza intr-un tweet ca, daca SUA blocheaza cooperarea cu ei, ”cine va salva ISS de la o coborare necontrolata din orbita și o cadere asupra Statelor Unite sau Europei?” Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse, a avertizat ca va opri intreținerea…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre țarile din Formatul Bucuresti 9 (B9) – Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia – pentru a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Analistul Konstantin Remciukov estimeaza in cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta, ca „Nu va fi razboi. Ne vom indeparta incet de Occident, spre China. Nu exista oameni care sa vrea sa lupte”. De asemenea, publicația de limba engleza The Moscow Times comenteaza amenințarile americane la adresa președintelui…